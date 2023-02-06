Компания «Исток»
Ремонт и очистка скважин
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Очистка и промывка скважин

компания Исток

Компания «Исток» предлагает качественные услуги по бурению скважин, ремонту скважин, очистке скважин, замена скважинных насосов и монтажу водоснабжения. Всем известно, что бурение скважин на воду решает огромную проблему водоснабжения. На каждом участке можно иметь чистую и качественную питьевую воду, которая не только полезна, но экологически чистая. Собственное оборудованием и штат опытных специалистов позволяет нам браться даже за самые сложные заказы. Мы гарантируем исполнение взятых на себя обязательств и качественное оказание услуг. Отличительной особенностью нашей компании является оперативность. Мы понимаем важность быстрого ремонта и диагностики скважины для наших клиентов, ведь остаться без подачи воды даже на пол дня достаточно не приятно. Обычно приезжаем в течение дня. Но при наличии свободного мастера можем быть у Вас через 1-2 часа.

Ремонт и очистка скважин: мы экономим Ваши деньги и время!

Старая скважина кажется непригодной к использованию? Вода стала мутной и ее явно недостаточно? Мы решаем любые проблемы, возникающие в процессе эксплуатации скважин – от диагностики и поиска причин поломки до различных рода ремонтных работ – в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Ремонт скважин от компании «Исток» скорая помощь для Вашей воды!

Все работы производятся на высокотехнологичном оборудовании по современным технологиям. Экологически безопасно, качественно – ремонт скважин от нашей компании – это кратчайшие сроки, выгодные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Отказаться от старой скважины в пользу строительства новой – затратное, сложное, но далеко не всегда лучшее решение. Мы проведем необходимый ремонт и очистку – и Ваша скважина станет обильной, а вода – чистой и свежей! Никакой грязи, без заезда спецтехники на Ваш участок – мы работаем аккуратно, чисто и безупречно.ремонт скважин

Мы предлагаем своим клиентам замену и монтаж высококачественных и надежных скважинных насосов «Водолей», «Грундфос» и «Джилекс», производится замена скважинных насосов и поверхностных насосных станций, достаем застрявшие насосы – реанимация скважины производится опытными специалистами с точным соблюдением норм и технологий.

Вас интересует чистка скважин? Цена? Вы хотите уточнить, как производится ремонт скважин на воду? Как достать застрявший насос?

Звоните – мы ответим на все Ваши вопросы и предложим оптимальное и выгодное решение возникшей проблемы!

 

Отзывы наших клиентов


Истринский р-он д.Максимовка

Большое спасибо специалистам Истока! Проблема была такая: после перерыва приехал на дачу и включил насос. Включился нормально вроде, но вода не пошла. Снял крышку со скважины — а там шланг оборван и вместе с проводом вокруг троса закручен. Я попытался насос вытащить — не идет никак. Боялся трос оборвать. Взял второй трос с крюком но никак не смог подцепить. Тут моя фантазия и закончилась. Думал даже масло залить. Побежал к соседу, тот дал номер Истока. Позвонил. Подробно расспросили обо всем приехали и вытащили! Осмотрели и прочистили скважину, заменили шланг, а насос оказался исправен! Спасибо! Справились очень быстро! Ну может помогло то, что я все про скважину знал, глубину, диаметр, марку насоса. Без этой информации ребятам наверно было бы сложнее

Генадий

д.Фуньково Одинцовского р-она

Добрый день! Хотел бы оставить свой отзыв о работе компании Исток. Нам чистили скважину в д.Фуньково Одинцовского р-она. Работают четко, слажено и очень оперативно. После промывки скважины от песка углубилась на метр, стало больше воды и вода пошла чище и лучше. Дали гарантию и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Впечатления от сотрудничества остались только положительные. Смело буду рекомендовать друзьям и знакомым!

Андрей

Одинцовский р-он г.Звенигород

Профессионалы своего дела. Были у нас проблемы со скважиной, воды стало очень мало и быстро заканчивалась. Обратился к ребятам в компанию Исток. Приехали оперативно на следующий день произвели видео диагностику скважины. Определили и устранили проблему путём обычной очистки от ила и песка. Рекомендую!!! Спасибо Вам большое.

Сергей
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